Умарк, Червенка и Коварж — лидеры гонки бомбардиров в чемпионате Швейцарии

Форвард «Серветта» Линус Умарк забросил две шайбы в матче регулярного чемпионата Швейцарии с «Фрибургом» (4:1). В 23 матчах сезона в активе 33-летнего шведского нападающего стало 28 (10+18) очков.

Бывший игрок «Салавата Юлаева» вышел в лидеры гонки бомбардиров. Первую строчку с ним делят Ян Коварж из «Цуга», на счету которого 8 голов и 20 передач в 27 матчах, а также нападающий «Рапперсвиль-Йона Лейкерс» Роман Червенка, в активе которого 10 голов и 18 передач в 28 играх.

С 2013 по 2018 год Коварж выступал за магнитогорский «Металлург». Он набрал 377 очков в 368 матчах за российский клуб. Он является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016).

Червенка подписал контракт с «Авангардом» в 2010 году. В составе омского клуба провёл два сезона, дойдя в 2012-м до финала Кубка Гагарина. В сезоне-2012/2013 Роман играл в НХЛ за «Калгари», после чего отправился в СКА, где провёл два года и выиграл Кубок Гагарина (2015).