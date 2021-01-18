Бойков: никогда в жизни не уклонялся от драки. Наоборот, всегда с удовольствием

Защитник московского «Динамо» Сергей Бойков рассказал о своей роли на площадке и драке с форвардом «Ак Барса» Дмитрием Воронковым.

«На самом деле я за голами и передачами вообще не гонюсь. Считаю себя защитником оборонительного плана. Главная моя задача — не пропустить. А в атаке при случае рад помочь ребятам. Конечно, от голов и передач никто не откажется. Но моя роль — надёжная защита. Для того чтобы вывести команду вперёд, в «Динамо» есть нападающие, которые хорошо свою работу делают.

Мой силовой приём против Доуса и драка с Воронковым? Я люблю действовать в силовой манере. Видел, что Доус идёт к шайбе, а у меня есть момент для того, чтобы провести силовой приём и шайбу у него отобрать. Но вышло так, что в самый последний момент он ко мне спиной развернулся. Остановиться в такой ситуации уже нереально. Так что Доус тоже виноват, что всё так вышло. А Воронков молодец, что за своего игрока вступился.

Воронков — парень не маленький, плюс он на скорости был, поэтому при столкновении с ним я потерял равновесие. Получилось, что упал. Потом, да, пытался встать. Я никогда в жизни не уклонялся от драки. Наоборот, всегда с удовольствием, это вообще не проблема, даже если соперник сильнее. Уходить от драки — это точно не в моих принципах.

Есть ли свой чёрный список среди соперников? Да зачем? Ну, произошло что-то во время матча, выяснил отношения и забыл. Нравится тебе человек или нет, всё надо делать в пределах правил. Я люблю играть жёстко, но это должно приносить пользу команде. Силовой приём нужно применять, когда ситуация на площадке этого требует. А специально кого-то подлавливать, мстить — значит выключать себя из игры, отвлекаться», — приводит слова Бойкова пресс-служба клуба.