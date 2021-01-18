Роднина — о ЧМ-2021: всё время говорим, что спорт вне политики, а всё наоборот оказывается

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала решение об отмене проведения части чемпионата мира по хоккею—2021 в Минске.
«Обидно. Мы всё время говорим, что спорт вне политики, а всё наоборот оказывается. Сложно будет рассмотреть Россию в качестве места проведения, это нужно заявки подавать и достаточно непростая процедура», — приводит слова Родниной Sport24.
Турнир должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Напомним, различные европейские общественные организации призывали ИИХФ перенести чемпионат мира 2021 года из Минска из-за напряжённой политической ситуации в Беларуси.
Словацкая Братислава и датский Хернинг уже выступили с инициативой принять у себя белорусскую часть предстоящего турнира. Кроме этого не исключён вариант, при котором ЧМ-2021 будет полностью сыгран в Риге в условиях «пузыря».
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