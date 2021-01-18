Как вы относитесь к решению ИИХФ лишить Беларусь права проведения ЧМ-2021?

На заседании Международной федерации хоккея (ИИХФ) было принято решение об отмене проведения части чемпионата мира по хоккею—2021 в Минске. Место проведения турнира будет определено позднее.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе «Как вы относитесь к решению ИИХФ лишить Беларусь права проведения ЧМ-2021?».

Принять участие в опросе можно на Quiz.

Совет ИИХФ определил, что в настоящее время невозможно обеспечить благополучие команд, зрителей и официальных лиц при проведении турнира в Беларуси.

Турнир должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Напомним, различные европейские общественные организации призывали ИИХФ перенести чемпионат мира 2021 года из Минска из-за напряжённой политической ситуации в Беларуси.