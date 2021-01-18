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Как вы относитесь к решению ИИХФ лишить Беларусь права проведения ЧМ-2021?

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Как вы относитесь к решению ИИХФ лишить Беларусь права проведения ЧМ-2021?
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0

На заседании Международной федерации хоккея (ИИХФ) было принято решение об отмене проведения части чемпионата мира по хоккею—2021 в Минске. Место проведения турнира будет определено позднее.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе «Как вы относитесь к решению ИИХФ лишить Беларусь права проведения ЧМ-2021?».

Принять участие в опросе можно на Quiz.

Совет ИИХФ определил, что в настоящее время невозможно обеспечить благополучие команд, зрителей и официальных лиц при проведении турнира в Беларуси.

Турнир должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Напомним, различные европейские общественные организации призывали ИИХФ перенести чемпионат мира 2021 года из Минска из-за напряжённой политической ситуации в Беларуси.

ИИХФ лишила Минск права на проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года
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