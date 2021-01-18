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Каменский — о ЧМ-2021: я не политик, но Минск жалко

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Каменский — о ЧМ-2021: я не политик, но Минск жалко
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский прокомментировал решение совета ИИХФ об отмене проведения части чемпионата мира по хоккею—2021 в Минске.

«Я не политик, но Минск жалко. Это хоккейный город, там уже проводили чемпионаты. Хоккей там любят, зрители были бы довольны. Но здесь, я так понимаю, больше политическое решение. Для болельщиков не посмотреть чемпионат мира — это большая потеря, но, наверное, какие-то обстоятельства», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Турнир должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Напомним, различные европейские общественные организации призывали ИИХФ перенести чемпионат мира 2021 года из Минска из-за напряжённой политической ситуации в Беларуси.

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