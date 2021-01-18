Назаров – об отмене ЧМ-2021 в Минске: идёт атака и мощный наезд на Россию и её партнёров

Известный тренер Андрей Назаров прокомментировал решение совета ИИХФ об отмене проведения части чемпионата мира по хоккею—2021 в Минске.

«Продолжаю следить за играми НХЛ. Интересно, поучительно, много моментов вижу для себя в тренерском плане. Только что прочитал новость про отмену чемпионата мира по хоккею в Минске. Считаю, что идёт атака и мощный наезд на Россию и её стратегических партнёров. Думаю, некоторые господа не могут нам простить быстрого урегулирования конфликтов в некоторых проблемных регионах, а также других недавних решений.



В целом жизнь продолжается, поэтому я не считаю, что Беларусь станет хуже, если там не проведут чемпионат мира. Но мы все видим, что враг начинает нас окружать и, как ни странно, сначала начали бить по спортсменам. А ведь существует золотое правило: спорт вне политики. Кстати, ещё с древних времён во время проведения Олимпиад останавливались все военные действия. Уверен, что и на чемпионаты мира нужно распространить подобную практику.



Думаю, что после таких решений со стороны недоброжелателей все мы сплотимся и станем ещё сильнее. Враг не пройдёт, победа всё равно будет за нами!» — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.