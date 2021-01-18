ФХГ: решение перенести ЧМ-2021 из Минска последовательно и логично. Альтернатив не было

В Федерации хоккея Германии прокомментировали решение совета ИИХФ об отмене проведения части чемпионата мира по хоккею—2021 в Минске.
«Принятое сегодня решение хорошо продумано, последовательно и логично. Беларусь не может гарантировать условия, которые необходимы, чтобы стать достойной страной—хозяйкой чемпионата мира по хоккею в этом году. В совете ИИХФ мы интенсивно занимались этим вопросом на протяжении нескольких месяцев, взвешивали за и против, а также обращались за советами к независимым органам, чтобы они проанализировали ситуацию.
В конечном счёте альтернативы этому шагу в столь деликатной ситуации не было. Теперь мы продолжим рассматривать различные варианты, которые стоят на повестке дня в связи чемпионатом мира 2021 года. Комитеты оперативно примут решение о том, какая страна примет турнир в этом году», — говорится в сообщении, опубликованном в «твиттере» ФХГ.
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