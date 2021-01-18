Депутат Лебедев: ЧМ у Беларуси забрали за то, что Лукашенко стал президентом

Депутат Государственной Думы Игорь Лебедев прокомментировал решение совета ИИХФ об отмене проведения части чемпионата мира по хоккею—2021 в Минске.

«Уверен, что в уставе Международной федерации хоккея нет пункта о том, что в случае избрания Лукашенко президентом Беларуси у страны можно отнять чемпионат мира. А по факту за это именно и забрали. Все подняли шум на волне ненависти к Лукашенко. Я сам его не люблю, сам руками и ногами готов проголосовать за то, чтобы он уже ушёл. Но давайте играть честно: это не повод отнимать чемпионат мира по хоккею. В Минске нет землетрясения, которое разрушило бы половины страны, нет гражданской войны, не стреляют на улицах. Там полная безопасность, пригодная для проведения соревнования такого уровня. Давайте вспомним, там уже был ЧМ и всё прошло прекрасно», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.