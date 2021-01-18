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Депутат Лебедев: ЧМ у Беларуси забрали за то, что Лукашенко стал президентом

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Депутат Лебедев: ЧМ у Беларуси забрали за то, что Лукашенко стал президентом
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0
Аудио-версия:

Депутат Государственной Думы Игорь Лебедев прокомментировал решение совета ИИХФ об отмене проведения части чемпионата мира по хоккею—2021 в Минске.

«Уверен, что в уставе Международной федерации хоккея нет пункта о том, что в случае избрания Лукашенко президентом Беларуси у страны можно отнять чемпионат мира. А по факту за это именно и забрали. Все подняли шум на волне ненависти к Лукашенко. Я сам его не люблю, сам руками и ногами готов проголосовать за то, чтобы он уже ушёл. Но давайте играть честно: это не повод отнимать чемпионат мира по хоккею. В Минске нет землетрясения, которое разрушило бы половины страны, нет гражданской войны, не стреляют на улицах. Там полная безопасность, пригодная для проведения соревнования такого уровня. Давайте вспомним, там уже был ЧМ и всё прошло прекрасно», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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