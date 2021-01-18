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Вице-президент ИИХФ — об отмене ЧМ-2021 в Минске: справедливых решений не бывает

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Вице-президент ИИХФ — об отмене ЧМ-2021 в Минске: справедливых решений не бывает
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0

Вице-президент Международной федерации хоккея Калерво Куммола прокомментировал решение об отмене проведения части чемпионата мира по хоккею—2021 в Минске.

«Что касается решения по Беларуси, то оно принято, а справедливое оно или нет — справедливых решений вообще не бывает», — приводит слова Куммолы РИА «Новости».

Турнир должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Напомним, различные европейские общественные организации призывали ИИХФ перенести чемпионат мира 2021 года из Минска из-за напряжённой политической ситуации в Беларуси.

Словацкая Братислава и датский Хернинг уже выступили с инициативой принять у себя белорусскую часть предстоящего турнира. Кроме этого не исключён вариант, при котором ЧМ-2021 будет полностью сыгран в Риге в условиях «пузыря».

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