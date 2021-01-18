Глава Федерации хоккея Швеции: перенос ЧМ-2021 из Минска — единственно разумное решение

Глава Федерации хоккея Швеции Андерс Ларссон высказался о решении совета ИИХФ об отмене проведения части чемпионата мира по хоккею—2021 в Минске.

«Мы в Федерации хоккея Швеции приветствуем новости о переносе чемпионата мира из Беларуси. Думаю, это решение ИИХФ — единственно разумное в данной ситуации. Сейчас мы наконец-то можем сфокусироваться на спортивных вопросах. После сегодняшнего объявления мы с нетерпением ждём хоккейного праздника, который завершит этот уникальный сезон», — приводит слова Ларссона пресс-служба Федерации хоккея Швеции.

Турнир должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Напомним, различные европейские общественные организации призывали ИИХФ перенести чемпионат мира 2021 года из Минска из-за напряжённой политической ситуации в Беларуси.