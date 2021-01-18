Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Глава Федерации хоккея Швеции: перенос ЧМ-2021 из Минска — единственно разумное решение

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Глава Федерации хоккея Швеции: перенос ЧМ-2021 из Минска — единственно разумное решение
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0
Аудио-версия:

Глава Федерации хоккея Швеции Андерс Ларссон высказался о решении совета ИИХФ об отмене проведения части чемпионата мира по хоккею—2021 в Минске.

«Мы в Федерации хоккея Швеции приветствуем новости о переносе чемпионата мира из Беларуси. Думаю, это решение ИИХФ — единственно разумное в данной ситуации. Сейчас мы наконец-то можем сфокусироваться на спортивных вопросах. После сегодняшнего объявления мы с нетерпением ждём хоккейного праздника, который завершит этот уникальный сезон», — приводит слова Ларссона пресс-служба Федерации хоккея Швеции.

Турнир должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Напомним, различные европейские общественные организации призывали ИИХФ перенести чемпионат мира 2021 года из Минска из-за напряжённой политической ситуации в Беларуси.

Вице-президент ИИХФ — об отмене ЧМ-2021 в Минске: справедливых решений не бывает
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. ЧМ по хоккею 2021
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021