Латвия готова самостоятельно провести чемпионат мира по хоккею 2021 года
Президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис сообщил, что Латвия готова самостоятельно провести чемпионат мира по хоккею—2021.
«Латвия готова к любому решению Международной федерации хоккея (ИИХФ) — может в одиночку провести турнир, может вместе с другой страной.
Та информация, которая шла последние недели, наверное, привела к такому решению совета. Потому что спонсоры некоторые отказываются, политическое давление есть. Скорее всего, совет принял мотивированное решение. Для нас не было неожиданностью, к этому всё шло», — приводит слова Калвитиса ТАСС.
Турнир должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Словацкая Братислава и датский Хернинг уже выступили с инициативой принять у себя белорусскую часть предстоящего турнира.
ИИХФ лишила Минск права на проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года
Рекомендуем вам
- 18 января 2021
-
20:05
-
20:04
-
19:52
-
19:45
-
19:41
-
19:35
-
19:32
-
19:31
-
19:27
-
19:20
-
19:15
-
19:13
-
19:12
-
19:07
-
19:05
-
18:58
-
18:44
-
16:36
-
13:53
-
13:00
-
12:35
-
09:58
- 17 января 2021
-
18:38
-
18:00
- 16 января 2021
-
23:53
-
21:44
-
19:19
-
19:07
-
18:50
-
18:23
-
17:46
-
16:17
-
15:42
-
14:55
-
13:54
Партнерский контент
Рекомендуем вам