Латвия готова самостоятельно провести чемпионат мира по хоккею 2021 года

Президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис сообщил, что Латвия готова самостоятельно провести чемпионат мира по хоккею—2021.

«Латвия готова к любому решению Международной федерации хоккея (ИИХФ) — может в одиночку провести турнир, может вместе с другой страной.

Та информация, которая шла последние недели, наверное, привела к такому решению совета. Потому что спонсоры некоторые отказываются, политическое давление есть. Скорее всего, совет принял мотивированное решение. Для нас не было неожиданностью, к этому всё шло», — приводит слова Калвитиса ТАСС.

Турнир должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Словацкая Братислава и датский Хернинг уже выступили с инициативой принять у себя белорусскую часть предстоящего турнира.