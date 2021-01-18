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Латвия готова самостоятельно провести чемпионат мира по хоккею 2021 года

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Латвия готова самостоятельно провести чемпионат мира по хоккею 2021 года
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0

Президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис сообщил, что Латвия готова самостоятельно провести чемпионат мира по хоккею—2021.

«Латвия готова к любому решению Международной федерации хоккея (ИИХФ) — может в одиночку провести турнир, может вместе с другой страной.

Та информация, которая шла последние недели, наверное, привела к такому решению совета. Потому что спонсоры некоторые отказываются, политическое давление есть. Скорее всего, совет принял мотивированное решение. Для нас не было неожиданностью, к этому всё шло», — приводит слова Калвитиса ТАСС.

Турнир должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Словацкая Братислава и датский Хернинг уже выступили с инициативой принять у себя белорусскую часть предстоящего турнира.

ИИХФ лишила Минск права на проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года
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