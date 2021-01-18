Депутат Лебедев: отдайте ЧМ Латвии, и они завтра же скажут, что у них нет денег!

Депутат Государственной Думы Игорь Лебедев прокомментировал решение совета ИИХФ об отмене проведения части чемпионата мира по хоккею—2021 в Минске.
«Политика уже давно пробралась в спорт. Все решения последних лет по месту проведения соревнований или по допуску российских спортсменов, всё связано с политикой. Вспомните, какое давление было на России перед ЧМ-2018, когда его хотели отнять только потому, что это Россия, а не потому, что у нас было что-то не готово.
Раз это политика, то давайте так: раз Латвия громче всех орала, что чемпионат мира у Беларуси надо отнять, то отдайте его им. И они завтра же скажут, что не готовы, что денег у них нет. Так что нечего орать, если денег нет», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Турнир должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Словацкая Братислава и датский Хернинг уже выступили с инициативой принять у себя белорусскую часть предстоящего турнира.
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