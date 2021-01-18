«В тюрьмах оказались бы тысячи белорусов». Герасименя поддержала перенос ЧМ-2021 из Минска

Глава Белорусского фонда спортивной солидарности, трёхкратный призёр Олимпийских игр Александра Герасименя прокомментировала решение совета ИИХФ об отмене проведения части чемпионата мира — 2021 по хоккею в Минске.

«Во-первых, мы наблюдали ситуацию в Беларуси и понимали, что проведение чемпионата мира в Минске на данный момент небезопасно для болельщиков, игроков и всех присутствующих. Мы видим, что людей до сих пор хватают на улице необоснованно, не разбираясь, кто это и что. Каждый может оказаться под ударом.

Перед чемпионатом мира — 2014 по хоккею в Минске наблюдалась волна задержаний и арестов. Поэтому мы понимаем, какой масштаб репрессии приобрели бы сейчас, чтобы зачистить улицы и провести мероприятие тихо и спокойно. В тюрьмах оказались бы тысячи белорусов, которые захотели бы выйти и высказать свою позицию.

Второй момент — это нарушение прав человека. Мы считаем, что такой крупный международный турнир не может проводиться в стране, где права людей, данные нам при рождении, не соблюдаются.

В-третьих, проведение ЧМ в Минске могло стать пиаром одного человека, легитимизацией и подтверждением власти Лукашенко, признанием его как лидера. Он бы встречал гостей как организатор и, может быть, даже вручал бы медали призёрам, что в принципе неприемлемо.

Но самое главное, на что мы опирались при лоббировании переноса хоккейного чемпионата из Минска, — это желание самих белорусов. Согласно опросу на верифицированной платформе «Голос», более 90% людей, принявших участие в голосовании, заявили, что не готовы встречать чемпионат мира в Минске в нынешних обстоятельствах», — приводит слова Герасименя Tut.by.