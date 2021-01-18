Новиков — о переносе ЧМ-2021 из Минска: идёт раскачивание не лодки, а земного шара

Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал решение об отмене проведения части чемпионата мира — 2021 по хоккею в Минске.

«Конечно, где я, а где Фазель, но Фазель мне вручал золотую медаль в Баффало на чемпионате мира. Должен сказать, что он достойно себя ведёт. И то, что он поехал в Беларусь, тоже поступок. На него тоже идут нападки. Разве можно так? Если условно там кто-то с кем-то поздоровался или встретился, на него уже тыкают пальцем, он уже враг народа. Куда мы тогда придём? Надо всё-таки смотреть честно на события. Всё это не укрепляет мировое сообщество. Это уже идёт раскачивание не лодки, а земного шара. Жаль, конечно, но кто от этого выиграл?



Сегодня в связи с пандемией это просто некоммерческое мероприятие, никакого дохода там не будет — одни убытки. И Беларусь брала на себя эту участь. Ладно бы там можно было навариться на сосисках, но нет. Мы видим, что НХЛ проходит при пустых трибунах. Для нас это трагедия! А тут ещё бьём по своим корням», — приводит слова Новикова Sport24.