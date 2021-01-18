«Нью-Джерси» забрал с драфта отказов голкипера Аарона Делла

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» забрал с драфта отказов голкипера Аарона Делла, куда его выставил «Торонто Мэйпл Лифс». Об этом в своём «твиттере» сообщает известный североамериканский обозреватель Эллиотт Фридман.

В минувшем сезоне 31-летний Делл провёл 33 матча в регулярном чемпионате НХЛ за «Сан-Хосе Шаркс», в которых одержал 12 побед при 90,7% отражённых бросков и коэффициент надёжности 3,01. Его средняя зарплата по прошлому контракту составляла $ 1,9 млн за сезон. В межсезонье он подписал однолетний контракт с «Торонто» на $ 800 тыс.

Новый сезон в Национальной хоккейной лиге стартовал 13 января. В регулярном чемпионате будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.