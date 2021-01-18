Журова: плохая тенденция — президент не нравится, и ЧМ не будет. Раньше нравился, что ли?

Депутат Государственной думы Светлана Журова прокомментировала решение об отмене проведения части чемпионата мира — 2021 по хоккею в Минске.

«Неприятно то, что это из-за власти. Давят на спорт таким образом. То, что Тихановская поддержала, это понятно, даже не сомневалась.



Плохая тенденция — президент нам не нравится, и чемпионата мира не будет. Вы сразу тогда не давайте. Не дали бы сразу — и нет вопросов. Лукашенко им нравился раньше, что ли? Степень издевательства непонятная — сначала даём, а потом отбираем. Если у вас какие-то требования к президенту страны проведения, то вы сразу их включайте. Президент страны, где будет проводиться чемпионат мира по хоккею или футболу, должен соответствовать таким-то критериям. И перечислить их. Чтобы страны понимали, что выдвигаться бесполезно. И, если власть сменится и придет такой-то президент, мы у вас чемпионат отберём», — приводит слова Журовой Sport24.