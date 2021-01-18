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Быков — о переносе ЧМ-2021: они думают, что победят. Но мы ещё будем петь «Калинку»

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Быков — о переносе ЧМ-2021: они думают, что победят. Но мы ещё будем петь «Калинку»
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0
Аудио-версия:

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал решение совета ИИХФ об отмене проведения части чемпионата мира по хоккею 2021 года в Минске.

«Подло, что участники хоккейного процесса, в лице каждой из стран, которых представляет руководство, отказались от чемпионата. Они поставили политику выше спорта, хотя спорт — объединяющий инструмент, а не разъединяющий. И эти руководители всю ответственность скинули на международную федерацию хоккея. Это всё похоже на тему с допингом. Как только политика внедряется в спорт, начинается бардак. А страдают любители хоккея, потому что мы стали заложниками политической ситуации.

Они думают, что победят… Ни в коем случае! Мы ещё будем петь «Калинку» и продвигать свои лучшие спортивные принципы для развития спорта. Даже не знаю, как их назвать… Для меня это даже не личности, а индивидуумы. Они начинают внедрять в спорт свои грязные руки», — приводит слова Быкова «Спорт-экспресс».

ИИХФ лишила Минск права на проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года
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