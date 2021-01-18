Быков — о переносе ЧМ-2021: они думают, что победят. Но мы ещё будем петь «Калинку»

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал решение совета ИИХФ об отмене проведения части чемпионата мира по хоккею 2021 года в Минске.
«Подло, что участники хоккейного процесса, в лице каждой из стран, которых представляет руководство, отказались от чемпионата. Они поставили политику выше спорта, хотя спорт — объединяющий инструмент, а не разъединяющий. И эти руководители всю ответственность скинули на международную федерацию хоккея. Это всё похоже на тему с допингом. Как только политика внедряется в спорт, начинается бардак. А страдают любители хоккея, потому что мы стали заложниками политической ситуации.
Они думают, что победят… Ни в коем случае! Мы ещё будем петь «Калинку» и продвигать свои лучшие спортивные принципы для развития спорта. Даже не знаю, как их назвать… Для меня это даже не личности, а индивидуумы. Они начинают внедрять в спорт свои грязные руки», — приводит слова Быкова «Спорт-экспресс».
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