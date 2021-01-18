Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Watson: Фазель может сказать, что Беларусь никто не предавал, но всё решили деньги

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Watson: Фазель может сказать, что Беларусь никто не предавал, но всё решили деньги
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0
Аудио-версия:

В швейцарском издании Watson прокомментировали решение совета ИИХФ не проводить чемпионат мира 2021 в Беларуси.

«Фазель сказал, что спонсоры ЧМ-2021 получили письма от белорусской оппозиции, этих писем было несколько за последние 10 дней. Поэтому частичный отказ спонсоров участвовать в турнире не был удивителен. Но Фазель не говорит о том, что может сделать хорошую мину при плохой игре для белорусского правительства, белорусской федерации хоккея и всех остальных. В том смысле, что Беларусь никто не предавал, никто не разрывал никаких контрактов. Просто ИИХФ больше не может это делать. Проще говоря, деньги решили всё. Сейчас речь идёт о прояснении юридических вопросов. Среди прочего — будет ли выплачиваться страховка в случае переноса турнира», — отмечает обозреватель издания Клаус Заугг.

Быков — о переносе ЧМ-2021: они думают, что победят. Но мы ещё будем петь «Калинку»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. ЧМ по хоккею 2021
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021