Watson: Фазель может сказать, что Беларусь никто не предавал, но всё решили деньги

В швейцарском издании Watson прокомментировали решение совета ИИХФ не проводить чемпионат мира 2021 в Беларуси.
«Фазель сказал, что спонсоры ЧМ-2021 получили письма от белорусской оппозиции, этих писем было несколько за последние 10 дней. Поэтому частичный отказ спонсоров участвовать в турнире не был удивителен. Но Фазель не говорит о том, что может сделать хорошую мину при плохой игре для белорусского правительства, белорусской федерации хоккея и всех остальных. В том смысле, что Беларусь никто не предавал, никто не разрывал никаких контрактов. Просто ИИХФ больше не может это делать. Проще говоря, деньги решили всё. Сейчас речь идёт о прояснении юридических вопросов. Среди прочего — будет ли выплачиваться страховка в случае переноса турнира», — отмечает обозреватель издания Клаус Заугг.
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