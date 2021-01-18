Снайпер «Виннипега» Лайне выбыл из-за травмы верхней части тела

Главный тренер хоккейного клуба «Виннипег Джетс» Пол Морис сказал, что нападающий команды Патрик Лайне получил травму верхней части тела. Об этом сообщил в своём «твиттере» журналист Кен Вайб. Помио этого, сообщается, что в состав «Виннипега» вернулся датчанин Николай Элерс.



Кроме того, как сообщалось ранее, Логан Стэнли будет играть вместо Такера Пулмана.



Сегодня, 18 января, «Виннипегу» предстоит встретиться с «Торонто Мэйпл Лифс».



Напомним, у 22-летнего Лайне действует последний год контракта с «Виннипегом» ($ 6,75 млн), после чего он станет ограниченно свободным агентом. В сезоне-2019/2020 Лайне набрал 63 (28+35) очка в 68 матчах регулярного чемпионата. Слухи, что финский форвард хочет покинуть «Виннипег», появляются уже на протяжении нескольких месяцев.

