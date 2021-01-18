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Ялонен: отмена Минска — это хорошо. Мы будем играть, где нам скажут

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Ялонен: отмена Минска — это хорошо. Мы будем играть, где нам скажут
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0

Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен прокомментировал решение правление Международной федерации хоккея об отмене проведения матчей ЧМ-2021 на территории Беларуси.

«Это решение — очень хорошее и правильное. Для имиджа хоккея очень здорово, что было принято решение не ехать в Беларусь. Что касается того, где будут в итоге играть, то мы будем играть там, где скажут, где решат. Мне не нужно об этом беспокоиться. Эти решения принимает кто-то другой», — приводит слова Ялонена Helsingin Sanomat.

Словацкая Братислава и датский Хернинг уже выступили с инициативой принять у себя белорусскую часть предстоящего турнира. Кроме этого не исключён вариант, при котором ЧМ-2021 будет полностью сыгран в Риге в условиях «пузыря».

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