Ялонен: отмена Минска — это хорошо. Мы будем играть, где нам скажут

Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен прокомментировал решение правление Международной федерации хоккея об отмене проведения матчей ЧМ-2021 на территории Беларуси.

«Это решение — очень хорошее и правильное. Для имиджа хоккея очень здорово, что было принято решение не ехать в Беларусь. Что касается того, где будут в итоге играть, то мы будем играть там, где скажут, где решат. Мне не нужно об этом беспокоиться. Эти решения принимает кто-то другой», — приводит слова Ялонена Helsingin Sanomat.

Словацкая Братислава и датский Хернинг уже выступили с инициативой принять у себя белорусскую часть предстоящего турнира. Кроме этого не исключён вариант, при котором ЧМ-2021 будет полностью сыгран в Риге в условиях «пузыря».