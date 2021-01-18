Капризов стал первой звездой недели в НХЛ

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов был признан первой звездой недели в лиге, сообщает официальный сайт соревнований.



Капризов провёл всего две встречи в составе «Миннесоты», после переезда за океан из состава ЦСКА. В первых двух встречах в НХЛ Кирилл набрал 4 (1+3) очка.



Второй звездой недели был признан нападающий «Филадельфии» Трэвис Конечны, третьей звездой недели стал форвард «Тампа Бэй» Стивен Стэмкос.



Капризов дебютировал в КХЛ в сезоне-2014/2015 в составе новокузнецкого «Металлурга». В «Кузне» провёл два сезона, после чего перешёл в «Салават Юлаев». В уфимской команде провёл год и перешёл в ЦСКА, где в 2019 году выиграл Кубок Гагарина. За карьеру в лиге россиянин сыграл 340 матчей, забросил 124 шайбы и отдал 137 результативных передач.



Напомним, ранее Капризов установил рекорд НХЛ, став первым новичком за всю историю лиги, сумевшим набрать три очка в дебютном матче, при этом отличившись в овертайме. «Уайлд» выбрали Капризова в 2015 году в пятом раунде под общим 135-м номером. Россиянин провёл первый матч за американский клуб спустя 2029 дней после драфта.