Депутат Европарламента Хармс: Лукашенко и Фазель стали первыми проигравшими на ЧМ-2021

Депутат Европарламента Ребекка Хармс прокомментировала решение правление Международной федерации хоккея об отмене проведения матчей ЧМ-2021 на территории Беларуси.
«Фазель и Лукашенко стали первыми проигравшими на чемпионате мира по хоккею 2021 года. Турнир не пройдёт в Беларуси», — отметила Хармс в «твиттере».
К своему мнению она приложила картинку, на которой изображён хоккеист с клюшкой в луже крови и обыгран один из известных рекламных слоганов фирмы, занимающейся изготовлением спортивной экипировки. «Просто не делай это. Не поддерживай диктатуру и насилие, спонсируя ЧМ-2021 в Беларуси», — значится на плакате.
Словацкая Братислава и датский Хернинг уже выступили с инициативой принять у себя белорусскую часть предстоящего турнира. Кроме этого не исключён вариант, при котором ЧМ-2021 будет полностью сыгран в Риге в условиях «пузыря».
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