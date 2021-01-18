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Министр иностранных дел Латвии: мы готовы рассмотреть проведение всего ЧМ-2021

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Министр иностранных дел Латвии: мы готовы рассмотреть проведение всего ЧМ-2021
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0
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Министр иностранных дел республики Латвия Эдгарс Ринкевичс прокомментировал решение правление Международной федерации хоккея об отмене проведения матчей ЧМ-2021 на территории Беларуси.

«Приветствую решение совета ИИХФ отменить Минск как место проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года. Это верный сигнал, что спорт не будет использоваться во благо авторитарных режимов. Латвия готова выполнить свои обязательства и готова рассмотреть проведение всего турнира», — отметил Ринкевичс на своей странице в «Твиттере».

Сегодня, 18 января, ИИХФ сообщила, что Минск не примет ЧМ-2021. Совет ИИХФ определил, что в настоящее время невозможно обеспечить благополучие команд, зрителей и официальных лиц при проведении турнира в Беларуси.

Словацкая Братислава и датский Хернинг уже выступили с инициативой принять у себя белорусскую часть предстоящего турнира.

ИИХФ лишила Минск права на проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года
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