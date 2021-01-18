Михаил Григоренко набрал первое очко в составе «Коламбуса»

В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Детройт Ред Уингз» и «Коламбус Блю Джекетс». Идёт 3-й период, счёт 3:1 в пользу гостей.

Российский нападающий Михаил Григоренко набрал первое результативное очко в «Коламбусе». Он ассистировал Пьер-Люк Дюбуа в эпизоде с третьим голом «Блю Джекетс».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Коламбус Блю Джекетс».

Новый сезон в Национальной хоккейной лиге стартовал 13 января. В регулярном чемпионате будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.