2 очка Райана не спасли «Детройт» от поражения в матче с «Коламбусом»
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Детройт Ред Уингз». Встреча проходила на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте (США) и завершилась со счётом 3:2 (0:1, 1:0, 2:1) в пользу подопечных Джона Тортореллы.
Шайбы в составе победителей забросили Оливер Бьёркстранд, Александр Тексье и Пьер-Люк Дюбуа. Своё первое очко в сезоне набрал российский форвард Михаил Григоренко. Голкипер «Коламбуса» Йоонас Корписало отразил 35 бросков из 37.
Самым результативным игроком у «Детройта» стал Бобби Райан (1+1). Нападающий «Ред Уингз» Владислав Наместников провёл на льду 12 минут 58 секунд, нанёс один бросок и не набрал очков.
20 января команды снова проведут матч в Детройте. Начало встречи — в 3:30 мск.
НХЛ - регулярный чемпионат
18 января 2021, понедельник. 20:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
2 : 3
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Райан (Расмуссен) – 07:00' (5x5) 1:1 Бьёркстранд (Дженнер, Дель Зотто) – 35:11' (5x5) 1:2 Тексье (Бьёркстранд) – 45:09' (5x5) 1:3 Дюбуа (Григоренко) – 46:26' (5x5) 2:3 Манта (Гронек, Райан) – 59:01' (6x5)
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