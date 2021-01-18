2 очка Райана не спасли «Детройт» от поражения в матче с «Коламбусом»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Детройт Ред Уингз». Встреча проходила на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте (США) и завершилась со счётом 3:2 (0:1, 1:0, 2:1) в пользу подопечных Джона Тортореллы.

Шайбы в составе победителей забросили Оливер Бьёркстранд, Александр Тексье и Пьер-Люк Дюбуа. Своё первое очко в сезоне набрал российский форвард Михаил Григоренко. Голкипер «Коламбуса» Йоонас Корписало отразил 35 бросков из 37.

Самым результативным игроком у «Детройта» стал Бобби Райан (1+1). Нападающий «Ред Уингз» Владислав Наместников провёл на льду 12 минут 58 секунд, нанёс один бросок и не набрал очков.

20 января команды снова проведут матч в Детройте. Начало встречи — в 3:30 мск.