Член Европарламента Бьедрон: ЧМ в Минске станет праздником, когда Беларусь будет свободной

Член Европейского парламента Роберт Бьедрон прокомментировал решение об отмене проведения в Минске части чемпионата мира — 2021 по хоккею.

«Когда Беларусь станет свободной, чемпионат мира по хоккею в Минске станет настоящим праздником. Но до этого мы не можем играть с диктатором. Благодарю ИИХФ за это решение и солидарность с белорусским обществом», — написал Бьедрон в своём «твиттере».

Турнир должен был проходить в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Напомним, различные европейские общественные организации призывали ИИХФ перенести чемпионат мира 2021 года из Минска из-за напряжённой политической ситуации в Беларуси.

Братислава (Словакия) и Хернинг (Дания) уже выступили с инициативой принять у себя белорусскую часть предстоящего турнира. Кроме того, не исключён вариант, при котором ЧМ-2021 будет полностью сыгран в Риге в условиях «пузыря».