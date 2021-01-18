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Yle: ИИХФ приняла решение, только когда ей пригрозили перекрыть денежный кран

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Yle: ИИХФ приняла решение, только когда ей пригрозили перекрыть денежный кран
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0
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Финское издание Yle прокомментировало решение правления Международной федерации хоккея об отмене проведения матчей ЧМ-2021 на территории Беларуси.

«Шкода», давний главный спонсор чемпионата мира по хоккею, и несколько других компаний объявили, что откажутся спонсировать турнир, если его будут проводить в Беларуси. Это подтолкнуло ИИХФ к принятию решений. Заявление спонсоров было обнародовано в субботу, а в понедельник турнир уже был перенесён из Беларуси.

Заявление ИИХФ было печально читать. Перенос турнира был оправдан, среди прочего, безопасностью игроков, болельщиков и представителей средств массовой информации. Это, конечно, чрезвычайно важные вопросы, но в пресс-релизе не было главного — прав человека.

Международная федерация хоккея имела возможность быть пионером. Они могли бы однозначно осудить нарушение прав человека в Беларуси и заявить, что в будущем хоккейные соревнования в таких местах проводиться не будут. ИИХФ этого не сделала. Федерация также не слушала хоккейных фанатов, которые настоятельно требовали переноса турнира из-за нарушений прав человека. Крупные спонсоры прислушались. И ИИХФ прислушалась к спонсорам.

В итоге всё решили деньги. ИИХФ приняла решение, только когда ей пригрозили перекрыть денежный кран. Это говорит о том, что ценности хоккейного мира прогнили с головы», — отметил обозреватель Йоска Сааринен.

ИИХФ лишила Минск права на проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года
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