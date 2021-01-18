Член совета ИИХФ: белорусским организаторам ЧМ-2021 будет выплачена компенсация

Член правления Международной федерации хоккея чех Петр Бржиза прокомментировал процесс принятия решения об отмене проведения матчей ЧМ-2021 на территории Беларуси.
«Есть ли сейчас фаворит между Данией, Ригой и Братиславой? Нет. Генеральный секретарь ИИХФ Хорст Лихтнер теперь будет очень интенсивно работать, чтобы представить три варианта финансирования. Многие детали нужно обсуждать с организаторами. Пока ожидается, что ЧМ будет проводиться без зрителей, потому что на данный момент сложно предсказать, какой будет ситуация с коронавирусом в Европе. Наличие зрителей на трибунах пойдёт только на пользу чемпионату мира и его атмосфере.
Есть ли какие-либо санкции для ИИХФ в результате отказа от проведения турнира в Минске? Это не санкции, а компенсация белорусским организаторам. Они прописаны в договорах. Ждём отчета и анализа из офиса генерального секретаря ИИХФ, который определит все издержки и последствия такого решения», — приводит слова Бржизы Idnes.
- 18 января 2021
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