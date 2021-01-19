Варламов отметился ярким спасением в игре с «Бостоном»

В эти минуты в Нью-Йорке (США) на стадионе «Нассау Колизеум» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Бостон Брюинз». После 2-го периода счёт в матче не открыт – 0:0.
На 19-й минуте 2-го периода 32-летний российский вратарь «Айлендерс» Семён Варламов совершил яркое спасение после броска в одно касание из зоны круга вбрасывания от форварда «Бостона» Ника Ритчи. После отбитого блином броска Варламовым шайба оказалась вне зоны видимости российского голкипера, однако в этот момент его подстраховал канадский защитник Адам Пелеч.
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Напомним, что в дебютной встрече сезона-2020/2021 Варламов отыграл на ноль с «Рейнджерс», отразив все 24 броска по воротам. В прошлом сезоне на его счету 45 встреч за «Айлендерс» в регулярном чемпионате, в которых он в среднем пропускал 2,62 шайбы за игру, отражая 91,4% бросков и имея на своём счету 2 шат-аута.
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