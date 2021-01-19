Варламов стал рекордсменом «Айлендерс» и вошёл в историю НХЛ

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Нассау Колизеум» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Бостон Брюинз», победу в которой с минимальным счётом одержали хозяева льда – 1:0.



Как отмечается в «Твиттере» пресс-службы НХЛ, 32-летний российский хоккеист Семён Варламов стал первым в истории вратарём «Айлендерс», которому удалось завершить две свои первые игры в новом сезоне без пропущенных шайб. Уроженец Самары стал 14-м игроком в истории НХЛ, которому покорилось данное достижение.



В матче с «Бостоном» ему удалось отразить все 27 бросков, а в дебютной игре сезона – с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:0) – он отразил 24 броска. В прошлой игре с тем же «Рейнджерс», из-за травмы Варламова на раскатке, ворота «Айлендерс» защищал Илья Сорокин, пропустив в дебютном матче 5 шайб (0:5).

Второй подряд шат-аут Варламова принёс «Айлендерс» победу над «Бостоном»