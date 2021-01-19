Варламов стал рекордсменом «Айлендерс» и вошёл в историю НХЛ

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Нассау Колизеум» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Бостон Брюинз», победу в которой с минимальным счётом одержали хозяева льда – 1:0.
Как отмечается в «Твиттере» пресс-службы НХЛ, 32-летний российский хоккеист Семён Варламов стал первым в истории вратарём «Айлендерс», которому удалось завершить две свои первые игры в новом сезоне без пропущенных шайб. Уроженец Самары стал 14-м игроком в истории НХЛ, которому покорилось данное достижение.
В матче с «Бостоном» ему удалось отразить все 27 бросков, а в дебютной игре сезона – с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:0) – он отразил 24 броска. В прошлой игре с тем же «Рейнджерс», из-за травмы Варламова на раскатке, ворота «Айлендерс» защищал Илья Сорокин, пропустив в дебютном матче 5 шайб (0:5).
- 19 января 2021
-
03:50
-
03:39
-
03:04
-
02:13
- 18 января 2021
-
23:59
-
23:27
-
23:13
-
23:04
-
22:50
-
22:35
-
22:32
-
22:15
-
22:11
-
22:05
-
21:50
-
21:40
-
21:39
-
21:32
-
21:28
-
21:23
-
21:21
-
21:19
-
21:14
-
20:56
-
20:54
-
20:51
-
20:37
-
20:23
-
20:12
-
20:05
-
20:04
-
19:52
-
19:45
-
19:41
-
19:35