Защитник «Монреаля» Романов забросил первую шайбу в НХЛ

Российский защитник «Монреаль Канадиенс» Александр Романов забросил шайбу в ворота «Эдмонтон Ойлерз». Этот гол стал для 21-летнего игрока первым в НХЛ.

Романов забросил шайбу в ворота финского голкипера Микко Коскинена на 10-й минуте первого периода. Его ассистентами стали Бретт Кулак и Пол Байрон. Романов проводит третий за карьеру матч в регулярном чемпионате. Летом 2020 года он заключил с «Монреалем» трёхлетний контракт новичка.

В сезоне-2019/2020 Романов принял участие в 43 матчах за ЦСКА в КХЛ, набрав 7 (0+7) очков при показателе полезности «+21».

В других матчах игрового дня встречаются «Филадельфия Флайерз» – «Баффало Сэйбрз», «Нэшвилл Предаторз» – «Каролина Харрикейнз», «Сент-Луис Блюз» – «Сан-Хосе Шаркс», «Анахайм Дакс» – «Миннесота Уайлд», «Калгари Флэймз» – «Ванкувер Кэнакс», «Вегас Голден Найтс» – «Аризона Койотс».