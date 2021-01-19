Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Торонто» победил «Виннипег», у Михеева «-1»

«Торонто» победил «Виннипег», у Михеева «-1»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного сезона НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» дома на «Скотиабанк-Арене» обыграл «Виннипег Джетс» со счётом 3:1.

Голами в составе хозяев отметились Джон Таварес и дважды – Митчелл Марнер. У российского нападающего «Торонто» Ильи Михеева совершившего три броска за 13.29 на льду показатель полезности «-1».

В составе «Виннипега» единственной заброшенной шайбой отметился Кайл Коннор.

Ранее российский защитник «Монреаль Канадиенс» Александр Романов забросил свою первую шайбу в НХЛ в ворота «Эдмонтон Ойлерз».

В других матчах игрового дня встречаются «Филадельфия Флайерз» – «Баффало Сэйбрз», «Нэшвилл Предаторз» – «Каролина Харрикейнз», «Сент-Луис Блюз» – «Сан-Хосе Шаркс», «Анахайм Дакс» – «Миннесота Уайлд», «Калгари Флэймз» – «Ванкувер Кэнакс», «Вегас Голден Найтс» – «Аризона Койотс».

НХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2021, вторник. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
3 : 1
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Таварес (Нюландер, Маззин) – 25:28' (5x4)   2:0 Марнер (Холл, Мэттьюс) – 38:39' (5x5)   2:1 Коннор (Форборт, Пионк) – 39:13' (5x5)   3:1 Марнер (Керфут) – 59:37' (en)
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021