«Торонто» победил «Виннипег», у Михеева «-1»

В очередном матче регулярного сезона НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» дома на «Скотиабанк-Арене» обыграл «Виннипег Джетс» со счётом 3:1.

Голами в составе хозяев отметились Джон Таварес и дважды – Митчелл Марнер. У российского нападающего «Торонто» Ильи Михеева совершившего три броска за 13.29 на льду показатель полезности «-1».

В составе «Виннипега» единственной заброшенной шайбой отметился Кайл Коннор.

Ранее российский защитник «Монреаль Канадиенс» Александр Романов забросил свою первую шайбу в НХЛ в ворота «Эдмонтон Ойлерз».

В других матчах игрового дня встречаются «Филадельфия Флайерз» – «Баффало Сэйбрз», «Нэшвилл Предаторз» – «Каролина Харрикейнз», «Сент-Луис Блюз» – «Сан-Хосе Шаркс», «Анахайм Дакс» – «Миннесота Уайлд», «Калгари Флэймз» – «Ванкувер Кэнакс», «Вегас Голден Найтс» – «Аризона Койотс».