Диллон: в этом году на Самсонове больше ответственности, чем даже в прошлом сезоне

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Брендан Диллон поделился мнением о перспективах российского вратаря Ильи Самсонова в статусе первого номера команды.

«Мы верим в Сэми, он прекрасный вратарь. Понятно, что он находится под давлением, в этом году на нём больше ответственности, чем даже в прошлом сезоне. Нервы — дело логичное и объяснимое. Тем более в этом году не было никаких предсезонных матчей, чтобы привыкнуть к новой роли.



Но у меня нет сомнений, что он справится. У него очень правильный подход к жизни, он серьёзно относится к хоккею, но вместе с тем обладает лёгким характером. Мы тоже, думаю, способны ему помочь: больше блокировать, отодвигать игру к бортам… Ребята верят в него, и он доказал это даже в последнем матче, сделав немало впечатляющих сейвов», — цитирует Диллона пресс-служба НХЛ.