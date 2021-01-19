«Каролина» обыграла «Нэшвилл» благодаря голу и передаче Свечникова

В очередном матче регулярного сезона НХЛ «Каролина Харрикейнз» на выезде обыграл «Нэшвилл Предаторз» со счётом 4:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились российский нападающий Андрей Свечников, а также Винсент Трочек, Себастьян Ахо и Нино Нидеррайтер. Кроме того, на счету Свечникова голевая передача. Шайба в ворота «Нэвшилла» стала для россиянина третьей в сезоне.

В составе «Предаторз» голы на свой счёт записали Филип Форсберг и Виктор Арвидсон.

В других матчах игрового дня встречаются «Сент-Луис Блюз» – «Сан-Хосе Шаркс», «Анахайм Дакс» – «Миннесота Уайлд», «Калгари Флэймз» – «Ванкувер Кэнакс», «Вегас Голден Найтс» – «Аризона Койотс».

Ранее российский защитник «Монреаль Канадиенс» Александр Романов забросил свою первую шайбу в НХЛ в ворота «Эдмонтон Ойлерз».