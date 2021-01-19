«Монреаль» обыграл «Эдмонтон», у Романова первая шайба в НХЛ

В очередном матче регулярного сезона НХЛ «Монреаль Канадиенс» на выезде обыграл «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 3:1.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились российский защитник Александр Романов, а также Ши Уэбер и Арттури Лехконен. У «Эдмонтона» отличился Девин Шор.
21-летний Романов забросил шайбу в ворота финского голкипера Микко Коскинена на 10-й минуте первого периода. Его ассистентами стали Бретт Кулак и Пол Байрон. Этот гол стал для россиянина первым в НХЛ.
Романов проводит лишь третий за карьеру матч в регулярном чемпионате. Летом 2020 года он заключил с «Монреалем» трёхлетний контракт новичка. В сезоне-2019/2020 Романов принял участие в 43 матчах за ЦСКА в КХЛ, набрав 7 (0+7) очков при показателе полезности «+21».
Следующие матчи «Монреаль» проведёт на выезде с «Ванкувером» 21, 22 и 24 января, а «Эдмонтон» сыграет с «Торонто» 21 и 23 января.
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