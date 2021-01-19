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«Монреаль» обыграл «Эдмонтон», у Романова первая шайба в НХЛ

«Монреаль» обыграл «Эдмонтон», у Романова первая шайба в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0
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В очередном матче регулярного сезона НХЛ «Монреаль Канадиенс» на выезде обыграл «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 3:1.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились российский защитник Александр Романов, а также Ши Уэбер и Арттури Лехконен. У «Эдмонтона» отличился Девин Шор.

21-летний Романов забросил шайбу в ворота финского голкипера Микко Коскинена на 10-й минуте первого периода. Его ассистентами стали Бретт Кулак и Пол Байрон. Этот гол стал для россиянина первым в НХЛ.

Романов проводит лишь третий за карьеру матч в регулярном чемпионате. Летом 2020 года он заключил с «Монреалем» трёхлетний контракт новичка. В сезоне-2019/2020 Романов принял участие в 43 матчах за ЦСКА в КХЛ, набрав 7 (0+7) очков при показателе полезности «+21».

Следующие матчи «Монреаль» проведёт на выезде с «Ванкувером» 21, 22 и 24 января, а «Эдмонтон» сыграет с «Торонто» 21 и 23 января.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2021, вторник. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
1 : 3
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Романов (Кулак, Байрон) – 09:54' (5x5)   0:2 Уэбер (Судзуки, Тоффоли) – 39:49' (5x4)   0:3 Лехконен (Питри) – 52:15' (4x5)   1:3 Шор – 57:51' (4x5)
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