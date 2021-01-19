Бриндамор: не думаю, что люди полностью осознают, что Свечников делает на льду
Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (4:2) оценил гол российского нападающего Андрея Свечникова. Андрей открыл счёт в матче, реализовав большинство.
«Это был прекрасный, высококлассный гол. Я не думаю, что люди полностью осознают, что он делает на льду и насколько это сложно. Так поймать шайбу на крюк, развернуться и точно бросить с такой силой — это набор навыков, который есть далеко не у всех», — сказал Бриндамор на послематчевой пресс-конференции.
Для Свечникова этот гол стал третьим в нынешнем сезоне. Результативными передачами в этом моменте отметились канадский защитник Даги Хэмилтон и финский форвард Себастьян Ахо.
Нападающий «Каролины» Андрей Свечников забил третий гол в сезоне НХЛ
Свечников — лучший русский бомбардир НХЛ на данный момент! Овечкин и Панарин пока позади
Андрей идёт вторым по очкам во всей лиге и делит лидерство среди снайперов.
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