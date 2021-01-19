Капитан «Монреаля» Уэбер пробил Коскинена броском с отрицательного угла

В очередном матче регулярного сезона НХЛ «Монреаль Канадиенс» на выезде обыграл «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 3:1. Заброшенными шайбами в составе победителей отметились российский защитник Александр Романов, а также Ши Уэбер и Арттури Лехконен. У «Эдмонтона» отличился Девин Шор.
Капитан «Монреаля» Уэбер забил гол с отрицательного угла. Первоначально арбитры отменили гол, но изменили своё решение после челленджа, взятого главным тренером «Монреаля» Клода Жюльена. Ворота «Эдмонтона» в этом матче защищал голкипер Микко Коскинен, известный по своей игре в КХЛ.
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В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.
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