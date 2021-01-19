Александр Романов сфотографировался с шайбой, которую забросил в ворота «Эдмонтона»

В очередном матче регулярного сезона НХЛ «Монреаль Канадиенс» на выезде обыграл «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 3:1. Заброшенными шайбами в составе победителей отметились российский защитник Александр Романов, а также Ши Уэбер и Арттури Лехконен. У «Эдмонтона» отличился Девин Шор.

Забитый гол стал для 21-летнего россиянина первым в НХЛ. Романов проводил третий за карьеру матч в регулярном чемпионате НХЛ. После матча Александр сфотографировался с шайбой, которую забросил в ворота «Эдмонтона».

Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» «Монреаля».

Александр стал третьим защитником в истории канадского клуба в возрасте 21 года, которому хватило трёх матчей за «Монреаль», чтобы записать на свой счёт гол в НХЛ. Романов повторил достижение защитника «Монреаля» Дэвида Уилки, который забил первый гол за клуб в октябре 1996 года.