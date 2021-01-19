Жюльен: Романов — беззаботный парень. Игроки «Монреаля» рады и счастливы за него

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Клод Жюльен после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз» (3:1) прокомментировал первый гол российского защитника Александра Романова за карьеру в лиге.
«Все ребята были рады и счастливы за него. Они любят этого ребёнка. Он беззаботный парень, который каждый день пребывает в хорошем настроении. В нём есть что любить. При этом, когда настаёт время трудиться, он сосредотачивается», — приводит слова Жюльена журналист Джон Лю.
Александр стал третьим защитником в истории канадского клуба в возрасте 21 года, которому хватило трёх матчей за «Монреаль», чтобы записать на свой счёт гол в НХЛ. Романов повторил достижение защитника «Монреаля» Дэвида Уилки, который забил первый гол за клуб в октябре 1996 года. Рекорд в этой номинации принадлежит Бобу Тёрнеру, отличившимся во втором матче за карьеру в клубе.
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