Крикунов — о лишении Беларуси ЧМ-2021: обидно. В Минске всегда дружелюбная атмосфера
Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов назвал глупостью решение Международной федерации хоккея о переносе матчей чемпионата мира 2021 года из Минска.
«Думаю, что сделана глупость, но это политика. Полагаю, на Белоруссии и её экономике это не сильно скажется. Обидно другое: местные жители наверняка хотели увидеть у себя большой хоккей. Да и гости из других стран были бы не прочь поехать в красивый город, где всегда дружелюбная атмосфера», — приводят слова Крикунова «Известия».
70-летний специалист в прошлом руководил сборной Беларусью. Под руководством многоопытного наставника белорусская команда добилась лучшего в своей истории результата на Олимпийских играх — четвёртого места на ОИ-2002 в Солт-Лэйк Сити.
«А в Америку или Францию поехали бы?» Что говорят о переносе ЧМ по хоккею из Беларуси
В России это решение ИИХФ не поддерживают, зато в Европе — праздник.
Рекомендуем вам
- 19 января 2021
-
10:41
-
10:25
- 18 января 2021
-
23:59
-
23:27
-
23:13
-
23:04
-
22:35
-
22:15
-
22:11
-
22:05
-
21:50
-
21:40
-
21:39
-
21:32
-
21:23
-
21:14
-
20:54
-
20:51
-
20:23
-
20:12
-
20:05
-
20:04
-
19:52
-
19:45
-
19:41
-
19:35
-
19:32
-
19:31
-
19:27
-
19:20
-
19:15
-
19:13
-
19:12
-
19:07
-
19:05
Партнерский контент
Рекомендуем вам