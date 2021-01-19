Крикунов — о лишении Беларуси ЧМ-2021: обидно. В Минске всегда дружелюбная атмосфера

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов назвал глупостью решение Международной федерации хоккея о переносе матчей чемпионата мира 2021 года из Минска.

«Думаю, что сделана глупость, но это политика. Полагаю, на Белоруссии и её экономике это не сильно скажется. Обидно другое: местные жители наверняка хотели увидеть у себя большой хоккей. Да и гости из других стран были бы не прочь поехать в красивый город, где всегда дружелюбная атмосфера», — приводят слова Крикунова «Известия».

70-летний специалист в прошлом руководил сборной Беларусью. Под руководством многоопытного наставника белорусская команда добилась лучшего в своей истории результата на Олимпийских играх — четвёртого места на ОИ-2002 в Солт-Лэйк Сити.