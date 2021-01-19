Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Крикунов — о лишении Беларуси ЧМ-2021: обидно. В Минске всегда дружелюбная атмосфера

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Крикунов — о лишении Беларуси ЧМ-2021: обидно. В Минске всегда дружелюбная атмосфера
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов назвал глупостью решение Международной федерации хоккея о переносе матчей чемпионата мира 2021 года из Минска.

«Думаю, что сделана глупость, но это политика. Полагаю, на Белоруссии и её экономике это не сильно скажется. Обидно другое: местные жители наверняка хотели увидеть у себя большой хоккей. Да и гости из других стран были бы не прочь поехать в красивый город, где всегда дружелюбная атмосфера», — приводят слова Крикунова «Известия».

70-летний специалист в прошлом руководил сборной Беларусью. Под руководством многоопытного наставника белорусская команда добилась лучшего в своей истории результата на Олимпийских играх — четвёртого места на ОИ-2002 в Солт-Лэйк Сити.

«А в Америку или Францию поехали бы?» Что говорят о переносе ЧМ по хоккею из Беларуси
В России это решение ИИХФ не поддерживают, зато в Европе — праздник.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. ЧМ по хоккею 2021
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021