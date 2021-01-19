Российский нападающий Андрей Свечников повторил достижение главного тренера «Каролины»

В очередном матче регулярного сезона НХЛ «Каролина Харрикейнз» на выезде обыграл «Нэшвилл Предаторз» со счётом 4:2.

Автором первой шайбы «ураганов» стал российский нападающий Андрей Свечников, для которого этот гол стал третьим в нынешнем сезоне. 20-летний форвард отличился в третьем матче кряду со старта сезона, что является третьим результатом в истории «ураганов». Ранее подобным достижением отмечались Блэйн Стоутон, Рон Фрэнсис, Пэт Вербик, нынешний главный тренер команды Род Бриндамор и Эрик Хаула.

Клубный рекорд по снайперской серии со старта сезона принадлежит Кевину Дайнину (пять матчей), второе место занимает Эрик Стаал (четыре матча). В этой статистике также учитываются выступления «Хартфорд Уэйлерс», чьим правопреемником является «Каролина».