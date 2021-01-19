Федерация хоккея Беларуси заявила, что ИИХФ стала жертвой политических игр

Председатель Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков сделал официальное заявление по лишению страны чемпионата мира 2021 года.

«Нам жаль, что Международная федерация хоккея и крупнейшие мировые бренды, поддерживающие развитие мирового хоккея, стали жертвами политических игр вокруг Беларуси. Нашей страной была проделана большая работа сначала по подготовке заявки на проведение в 2021 чемпионата мира по хоккею, а после — непосредственно по организации турнира. К сожалению, процедура, предусмотренная Международной федерацией хоккея, не предусматривает возможности апелляции», — говорится в заявлении Баскова.

Вчера, 18 января, совет ИИХФ лишил Минск права принять матчи чемпионата мира, который должен пройти с 21 мая по 6 июня.