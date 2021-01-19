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Федерация хоккея Беларуси заявила, что ИИХФ стала жертвой политических игр

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Федерация хоккея Беларуси заявила, что ИИХФ стала жертвой политических игр
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0

Председатель Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков сделал официальное заявление по лишению страны чемпионата мира 2021 года.

«Нам жаль, что Международная федерация хоккея и крупнейшие мировые бренды, поддерживающие развитие мирового хоккея, стали жертвами политических игр вокруг Беларуси. Нашей страной была проделана большая работа сначала по подготовке заявки на проведение в 2021 чемпионата мира по хоккею, а после — непосредственно по организации турнира. К сожалению, процедура, предусмотренная Международной федерацией хоккея, не предусматривает возможности апелляции», — говорится в заявлении Баскова.

Вчера, 18 января, совет ИИХФ лишил Минск права принять матчи чемпионата мира, который должен пройти с 21 мая по 6 июня.

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