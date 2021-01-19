Тротц — о играющем на ноль Варламове: он просто очень спокоен. Это самое главное

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (1:0) поделился мнением о голкипере Семёне Варламове. Российский вратарь оформил второй шат-аут в нынешнем сезоне.

«Он просто очень спокоен. Это самое главное. Если вы посмотрите на удачно играющих в лиге вратарей, то увидите, что они все спокойны. Они, как хиттеры в бейсболе, видят всё в замедленном действии. Сегодня он был важной причиной нашей победы. Особенно вначале, когда сделал важные сейвы с очень хорошей командой. Он просто успокоил нас и дал шанс», — цитирует Тротца пресс-служба НХЛ.

В матче с «Бостоном» Варламову удалось отразить все 27 бросков, а в дебютной встрече сезона – с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:0) – он отразил 24 броска. В предыдущем матче с теми же «рейнджерами» из-за травмы Варламова на раскатке ворота «Айлендерс» защищал Илья Сорокин, который пропустил в дебютном матче пять шайб (0:5).