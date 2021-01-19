Уэбер: Романов просто не останавливается. Он великолепен и везде излучает тонну энергии
Капитан «Монреаль Канадиенс» Ши Уэбер поделился впечатлениями от выступлений в НХЛ российского защитника Александра Романова.
«Он просто не останавливается. Он великолепен и излучает тонну энергии везде — на льду, в раздевалке, в тренажёрном зале», — приводит слова Уэбера пресс-служба НХЛ.
В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз» (3:1) Александр стал третьим защитником в истории канадского клуба в возрасте 21 года, которому хватило трёх матчей за «Монреаль», чтобы записать на свой счёт гол в НХЛ. Романов повторил достижение защитника «Монреаля» Дэвида Уилки, который забил первый гол за клуб в октябре 1996 года. Рекорд в этой номинации принадлежит Бобу Тёрнеру, отличившимся во втором матче за карьеру в клубе.
Романов — о первом голе за карьеру в НХЛ: не понимал, что забил, просто не было слов
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