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Д. Басков — фонду спортсменов Беларуси: вы не можете называться белорусами. Вы предатели!

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Д. Басков — фонду спортсменов Беларуси: вы не можете называться белорусами. Вы предатели!
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0
Аудио-версия:

Председатель Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков обратился к представителям фонда солидарности спортсменов Беларуси после лишения страны права проведения чемпионата мира 2021 года.

«Хочу персонально обратиться к представителям так называемого фонда солидарности спортсменов. Особенно к бывшим профессиональным спортсменам. Сегодня вы празднуете победу, отняв у белорусского народа настоящий праздник. После этого вы не можете называться белорусами! Вы предатели! Вы забрали чемпионат мира в первую очередь у тысячи занимающихся хоккеем детей.

Эти 17 дней, на протяжении которых длится чемпионат мира, могли бы привлечь в нашу страну не только мировых хоккейных звёзд, настоящих кумиров миллионов мальчишек по всему миру, на которых равнялось бы новое поколение хоккеистов, но и десятки тысяч иностранных болельщиков и сотни представителей СМИ, которые могли бы на собственном опыте убедиться в невероятной красоте Беларуси, гостеприимстве нашего народа и уровне безопасности в нашей стране», — говорится в заявлении Баскова.

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