В Кремле отреагировали на лишение Беларуси права проведения ЧМ-2021 по хоккею

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сожалеют, что Международная федерация хоккея приняла решение не проводить чемпионат мира 2021 года в Минске. Вчера, 18 января, совет ИИХФ лишил столицу Беларуси права принять матчи чемпионата мира, который должен пройти с 21 мая по 6 июня.

«Мы, безусловно, можем только сожалеть, что такие решения пришлось принять. Вы знаете, что Россия со своей стороны с этой федерацией находится в весьма конструктивных отношениях. Мы намерены дальше эти отношения поддерживать и развивать», — цитирует Пескова РИА «Новости».

Ранее председатель Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков обратился к представителям фонда солидарности спортсменов Беларуси после лишения страны права проведения чемпионата мира 2021 года.