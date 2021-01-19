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В Кремле отреагировали на лишение Беларуси права проведения ЧМ-2021 по хоккею

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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В Кремле отреагировали на лишение Беларуси права проведения ЧМ-2021 по хоккею
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сожалеют, что Международная федерация хоккея приняла решение не проводить чемпионат мира 2021 года в Минске. Вчера, 18 января, совет ИИХФ лишил столицу Беларуси права принять матчи чемпионата мира, который должен пройти с 21 мая по 6 июня.

«Мы, безусловно, можем только сожалеть, что такие решения пришлось принять. Вы знаете, что Россия со своей стороны с этой федерацией находится в весьма конструктивных отношениях. Мы намерены дальше эти отношения поддерживать и развивать», — цитирует Пескова РИА «Новости».

Ранее председатель Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков обратился к представителям фонда солидарности спортсменов Беларуси после лишения страны права проведения чемпионата мира 2021 года.

Д. Басков — фонду спортсменов Беларуси: вы не можете называться белорусами. Вы предатели!
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