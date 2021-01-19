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Яшин: давно слежу за Свечниковым. Он уже закрепил за собой статус звезды

Яшин: давно слежу за Свечниковым. Он уже закрепил за собой статус звезды
Хоккей / НХЛ 0

Бывший форвард сборной России Алексей Яшин поделился мнением об игре нападающего «Каролины Харрикейнз» Андрея Свечникова.

«Андрей очень здорово играет за «Каролину». Я давно за ним слежу. Свечников мне очень нравится как форвард. Он в 20 лет уже стал лидером «Харрикейнз», закрепил за собой статус звезды. Я хочу пожелать ему удачи. И верю, что его хоккейная карьера сложится удачно», – цитирует Яшина пресс-служба НХЛ.

В матче регулярного чемпионата с «Нэшвилл Предаторз» (4:2) 20-летний форвард отличился в третьем матче кряду со старта сезона, что является третьим результатом в истории «ураганов». Ранее подобным достижением отмечались Блэйн Стоутон, Рон Фрэнсис, Пэт Вербик, нынешний главный тренер команды Род Бриндамор и Эрик Хаула.

Российский нападающий Андрей Свечников повторил достижение главного тренера «Каролины»
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