Яшин: давно слежу за Свечниковым. Он уже закрепил за собой статус звезды

Бывший форвард сборной России Алексей Яшин поделился мнением об игре нападающего «Каролины Харрикейнз» Андрея Свечникова.

«Андрей очень здорово играет за «Каролину». Я давно за ним слежу. Свечников мне очень нравится как форвард. Он в 20 лет уже стал лидером «Харрикейнз», закрепил за собой статус звезды. Я хочу пожелать ему удачи. И верю, что его хоккейная карьера сложится удачно», – цитирует Яшина пресс-служба НХЛ.

В матче регулярного чемпионата с «Нэшвилл Предаторз» (4:2) 20-летний форвард отличился в третьем матче кряду со старта сезона, что является третьим результатом в истории «ураганов». Ранее подобным достижением отмечались Блэйн Стоутон, Рон Фрэнсис, Пэт Вербик, нынешний главный тренер команды Род Бриндамор и Эрик Хаула.