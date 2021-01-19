Уткин: проводить сейчас ЧМ в Беларуси было бы позорно для хоккея
Известный блогер Василий Уткин поделился мнением о решении Международной федерации хоккея об отмене проведения в Минске части чемпионата мира—2021 по хоккею.
«Я не сторонник и не противник, потому что от моего голоса ничего не зависело. Я наблюдатель. По моему мнению, проводить сейчас ЧМ в Беларуси было бы позорно для хоккея», — написал Уткин в комментариях к одному из постов в «Инстаграме».
Вчера, 18 января, совет ИИХФ лишил столицу Беларуси права принять матчи чемпионата мира, который должен пройти с 21 мая по 6 июня. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сожалеют, что Международная федерация приняла решение не проводить чемпионат мира 2021 года в Минске.
В Кремле отреагировали на лишение Беларуси права проведения ЧМ-2021 по хоккею
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