Уткин: проводить сейчас ЧМ в Беларуси было бы позорно для хоккея

Известный блогер Василий Уткин поделился мнением о решении Международной федерации хоккея об отмене проведения в Минске части чемпионата мира—2021 по хоккею.

«Я не сторонник и не противник, потому что от моего голоса ничего не зависело. Я наблюдатель. По моему мнению, проводить сейчас ЧМ в Беларуси было бы позорно для хоккея», — написал Уткин в комментариях к одному из постов в «Инстаграме».

Вчера, 18 января, совет ИИХФ лишил столицу Беларуси права принять матчи чемпионата мира, который должен пройти с 21 мая по 6 июня. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сожалеют, что Международная федерация приняла решение не проводить чемпионат мира 2021 года в Минске.