Фазель — о выплате компенсации: мы не глупые люди, не хотим ругаться с белорусами

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель подтвердил информацию, что организация выплатит Беларуси денежную компенсацию из-за лишения страны чемпионата мира.

«Мы обсуждали финансовый вопрос и должны найти решение этой проблемы. Конечно, мы не будем врагами и будем решать эту проблему, надо найти подход. Мы обсудим ситуацию с организаторами. У нас есть контракты, в которых чётко прописано, что в форс-мажорных ситуациях мы должны выплатить компенсацию. Мы не глупые люди, не хотим устраивать скандал и ругаться с белорусами. Мы сядем за стол и обсудим всё, что касается финансовой части», — цитирует Фазеля ТАСС.

Вчера, 18 января, совет ИИХФ лишил столицу Беларуси права принять матчи чемпионата мира, который должен пройти с 21 мая по 6 июня.