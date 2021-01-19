Гуськов — о критике Плющева: к вопросу о работе лиги нельзя подходить однобоко

Вице-президент КХЛ по развитию молодёжного хоккея Александр Гуськов прокомментировал мнение заслуженного тренера России Владимира Плющева о реорганизации МХЛ.



«Плющев возложил на МХЛ часть ответственности за неудачное выступление сборной России на МЧМ? Уважаю мнение любого эксперта: это право каждого человека. Но я считаю, что к вопросу о работе лиги нельзя подходить однобоко. Не бывает так, что плохо сразу всё в структуре.



Если говорить конкретно об МХЛ, то это единственная молодёжная лига, которая в этом сезоне начала регулярный чемпионат вовремя и ни разу не прервала его. Кроме того в лиге было создано специальное противоэпидемическое положение, чтобы не было эксцессов, связанных с COVID-19. Сейчас мы продолжаем играть в рамках этого положения, хотя пик заболеваемости позади. На данный момент в лиге всего девять игроков, болеющих COVID-19.



Основная особенность нашей системы, в отличие от североамериканской, в том, что в клубах есть вертикаль: игроки могут перемещаться из молодёжной команды во взрослую, ВХЛ или КХЛ, с учётом своего текущего уровня. В североамериканских системах такой возможности нет. Там молодёжь до 19 лет может играть либо в НХЛ, либо в молодёжной лиге – это значит, что у хоккеистов нет возможности получать практику во взрослой команде, а потом «прыгнуть» в фарм-клуб. Соответственно, им приходится играть в молодёжных командах, даже если они переросли этот уровень: такие игроки набирают много очков, получают много игрового времени, но при этом останавливаются в развитии. А чтобы играть в 18-19 лет в НХЛ, надо быть на уровне Овечкина или Малкина – это не каждому дано.



Плющев предложил разбить МХЛ на региональные турниры, как в провинциях Канады? Для начала давайте обсудим перелёты. В той же канадской WHL (Западная хоккейная лига. — Прим. «Чемпионата») выступают команды из Ванкувера и Виннипега – а ведь между городами больше 2000 километров! Это всё равно что лететь из Москвы в Тюмень. Много разговоров о командах Дальнего Востока в Западной конференции. Но командам это экономически выгодно, кроме того они тратят меньше времени на дорогу, чем если бы играли на Востоке.



Теперь отвечу на предложение о создании «региональных турниров». Если мы поступим так, то в первую очередь пострадают команды-лидеры: они будут занимать первые места, набирать много очков за сезон, но не будут развиваться, ведь для развития нужно играть с более сильными соперниками. Нужно понимать, что у России своя специфика развития и у неё много плюсов. Поэтому слепо перенимать все методики с США или Канады бессмысленно.



В КХЛ сохраняется тенденция по привлечению к составу молодых игроков? Эта тенденция подтверждается и цифрами. В ноябре в КХЛ был установлен новый рекорд: в чемпионате был заигран 91 игрок не старше 20 лет, а за последние два месяца число молодых игроков увеличилось до 105. Это показывает, что вертикаль МХЛ — ВХЛ — КХЛ действительно работает. Откуда изначально появляются молодые игроки? Из МХЛ: именно здесь они получают первое профессиональное развитие, тут их замечают тренеры взрослых команд. Эта вертикаль позволяет игроку выступать в той лиге, уровню которой он соответствует прямо сейчас», — сказал Гуськов в эфире программы «МХЛ удивляет».

Плющев: МХЛ не работает на молодёжку. Там мы воспитываем туристов, а не хоккеистов